Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çarşamba ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 farklı adreste bulunması gereken bulundurma ruhsatlı tabanca, 98 tabanca fişeği, ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kartuş ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.N.Ü. ve Y.S.Ü. emniyete götürüldü.