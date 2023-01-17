Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 farklı adreste bulunması gereken bulundurma ruhsatlı tabanca, 98 tabanca fişeği, ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kartuş ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.N.Ü. ve Y.S.Ü. emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.