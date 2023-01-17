Bafra Belediyesi, sıfır atık belgesi almaya hak kazandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Bafra Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi uygulaması kapsamında sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan eğitim kurumlarında çevre mühendisi tarafından geri dönüşümün önemi başta olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri devam ederken, birinci sınıf atık getirme merkezi kuruldu. 10 mobil atık getirme merkezi de cadde ve sokaklara yerleştirildi.

Mahalle bazında hayata geçirilen Atık Toplama Günleri kapsamında da 444 55 69 nolu Alo Atık Hattı oluşturularak gelen atık ihbarlarına giden ekiplerce evlerden atık ilaç, atık bitkisel yağ, atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşyalar toplanıyor.

Ambalaj atıklarının toplanması için Bafra genelinde 870 mavi renkli geri dönüşüm konteyneri konulurken, bu atıklar sözleşmeli firma tarafından toplanıyor. Bunun yanı sıra tekstil atıkları için toplama ekipmanları yerleştirildi, 47 eczanede atık ilaç toplama noktası oluşturuldu.

Bafra Belediyesi, Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD Derneği ile imzalanan protokol kapsamında elektronik atıklarını toplayan okullarda ödüllü kampanyalar düzenlemeye hazırlanıyor.

Bafra Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda yönetmelikte bulunan kriterleri yerine getirerek sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.







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