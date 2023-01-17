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Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede 2023 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının belirlendiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halkın günlük ihtiyaçlarının aksaklığa uğramayacak şekilde güzergahların belirlendiği aktarıldı.

Yürüyüş güzergahının Mehmetçik Meydanı'ndan başlayan güzergahın Şehit Hasan Aktar Caddesi'nin Ofisler Kavşağı'na kadar olacağı belirtilen açıklamada, "Toplantı yeri olarak da Mehmetçik Meydanı belirlendi. Alternatif yürüyüş güzergahı Kazımpaşa Caddesin'den başlayarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan Sokağı boyunca Ofisler Kavşağı'na kadar olacak. Alternatif toplantı yeri ise TCDD Havza Gar Şefliği yanıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Havza Belediye sınırları içinde afiş ve pankart asılabilecek yerler ise şöyle sıralandı:

"Kazımpaşa Caddesi Kevser Parkı ile Mehmetçik Meydanı'ndaki alan, demir yolu hemzemin geçidinden itibaren Türk Hava Kurumu Kavşağı'na kadar olan cadde, Mehmetçik Meydanı'ndan Şehit Hasan Aktar Caddesi Ofis Kavşağı'na kadar olan cadde, Kazımpaşa Caddesi Şehit Kaşif Aslan Sokak girişinden Ofis Kavşağı'na kadar olan sokak."


- Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıya Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci, Şube Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Müdürü Fatih Öztürk katıldı.

Toplantıda Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ve çalışmalar ile okulların fiziki durumları, okul inşaatları, bakım, onarım ve güçlendirme faaliyetlerinin durumu görüşüldü.


- Yakakent'te yol yapım çalışması yapılıyor

Yakakent ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yakakent Belediyesi iş birliğinde yol yapım çalışması gerçekleştiriliyor.

Karaaba Alageriş Mahallesi'nde fen işleri ekipleri tarafından yol standart iyileştirme, genişletme ve kanal açma çalışması yürütülüyor. Güzergahta önem taşıyan yerlerde de bariyer çalışması yapılıyor.

Çalışmaları takip eden Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, hemşehrilerine daha güzel bir ilçe oluşturmak istediklerini söyledi.


- Eğitimci yazar İmanlık 15'inci kitabını çıkarttı

Eğitimci yazar Yılmaz İmanlık, "Yağmur Kokusu" adlı 15'inci kitabını kitapseverlerle buluşturdu.

Olay, durum hikayesi ve modern hikaye örnekleriyle kaleme alınan kitap, 112 sayfadan oluşuyor.

Yılmaz'ın "Solmayan Hayaller Ressamı" adlı kitabının da beşinci baskısıyla yeniden okurlarla buluştu.

İmanlık, "Yaşadığımız hayatta insanların sıradan gördüğü olayları ve durumları farklı bakış açısıyla değerlendirip gözlemleyerek hikaye yazmayı seviyorum. Son kitabımda insanların yanı sıra hayvanların, hatta nesnelerin hikayeleri var. Yıllar sonra da hikayelerim aynı heyecan ve zevkle okunsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Bafra'da görme engellilere beyaz baston verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 görme engelliye beyaz baston dağıtıldı.

Bastonlar, Bafra Görme Engelliler Derneğinde düzenlenen törende sahiplerine teslim edildi.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, bastonun görme engelliler için özgürlük ve bağımsızlık sembolü olduğunu söyledi.

Baston olmadığında görme engellilerin istedikleri yere gitmelerinin mümkün olmadığını belirten Ergül, "Bastonlar çabuk eskiyen araçlar. Kimi arkadaşlar 3 ay, kimileri 6 veya 9 ay kullanabiliyor. Bastonun üretimi her yerde yapılmıyor. Türkiye'de bir iki yerde üretiliyor veya yurt dışından ithal ediliyor." dedi.

Kendilerine baston talebinde bulunanlara ellerinde varsa verdiklerini dile getiren Ergül, "Bu bastonlar hem pahalı hem de istediğin an tedariki mümkün olmuyor. Nasıl gözlük, işitme cihazı, tekerlekli sandalye gibi araçlar reçete karşılığında temin ediliyorsa aynı durumun beyaz baston için de yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.


- Havza Belediyesinin yol çalışmaları

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçe merkezinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Özdemir, Yeni Mescit ve İmaret mahallelerinde devam eden yol bakım ve yapım çalışmalarını inceleyerek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, hava şartları elverdiği sürece ekiplerin sahada olacağını dile getirdi.

İlçenin hızlı gelişim gösterdiğini vurgulayan Özdemir, "İlçemizi geleceğe hazırlamak adın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ilçemiz göç alan güçlü bir ilçe olacak." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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