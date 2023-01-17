Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini tekrar sahneleyecek

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Carmen" balesini tekrar sahneye koyacak.



SAMDOB'un açıklamasına göre, Fransız yazar Prosper Merimee'nin "Carmen" isimli romanından uyarlanan ve dünyanın en ünlü operalarından biri olan "Carmen"i yaratan Georges Bizet'in muhteşem müziği klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı bale eseri, tekrar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olurken, Varas ve Kıvanç Tepe orkestrayı dönüşümlü yönetecek.

Bale eserinin dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut'a ait. Eserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan iki perdelik bale eseri, koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye konulacak.

Bale eseri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 21 ve 23 Ocak'ta saat 20.00'de sahnelenecek.





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