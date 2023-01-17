Samsun'da akaryakıt istasyonundaki minibüste çıkan yangın söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde akaryakıt istasyonunda bulunan minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Kirazlık mevkisindeki akaryakıt istasyonunda yakıt alan O.K'nin kullandığı 55 ABP 035 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanı fark eden istasyon çalışanları, minibüsü iterek petrol istasyonunun dışına götürdü.

Alev alan minibüse yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden istasyon çalışanları yangını söndürdü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.





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