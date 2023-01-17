Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi masa tenisi takımı bölge 4'üncüsü oldu

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SAMSUN (AA) - Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi masa tenisi takımı, Tokat'ta düzenlenen müsabakalarda bölge 4'üncülüğünü elde etti.

İl birincisi olarak Tokat'ta 13-15 Ocak tarihlerinde düzenlenen bölge finalinde Samsun'u temsil etme hakkı kazanan Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi kız masa tenisi takımı, 8 takımın yer aldığı müsabakalarda 4'üncü oldu.

Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Demirkol, yaptığı açıklamada, Tokat'ta yapılan Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Kız Erkek Grup Müsabakalarında dördüncü olduklarını dile getirerek, öğrencilerini tebrik etti.





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