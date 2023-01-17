Samsun'da kentsel dönüşüm konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

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SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Samsun'un Canik ilçesinde işlemleri tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının kura çekimi yapıldı.

Riskli alan ilan edilen Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahipleri için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Yeni Mahalle rezerv alanında yaptırılan konutlardan 79'unun teslimi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, Canik Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Samsun'da 2,5 yıl önce göreve başladığı andan itibaren kendisini çok yoğun kentsel dönüşüm çalışması içinde bulduğunu söyledi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından üretilen konutların temelinin 2020'de atıldığına işaret eden Dağlı, "2 yıl içinde 550'nin üzerindeki nitelikli konutun teslimini yapıyoruz. Bu, gerçekten hızlı bir çalışma. Toybelen Mahallesi'nde Gülsan Sanayi Sitesi'nin dönüştürülmesi ile ilgili temel atılmıştı, çalışmaları devam ediyor." dedi.

Sadece Canik ve İlkadım ilçelerinde değil, tüm ilçelerde kentsel dönüşüme dönük konut yapımının sürdüğüne dikkati çeken Dağlı, "Bir taraftan arsa temini, bir taraftan inşaatlar, bir taraftan da anahtar teslimi yapılıyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı konutların sağlıklı olması gerekiyor. Ulaşabilir ve şehir merkezlerinde bulunması, yeşil alanlarının ve sosyal donatılarının olması lazım. Kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde bu olanakları halkımıza en güzel şekilde sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin merkezi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız buraya gelirken yemedi, içmedi başını sokacak yer yapma telaşına düştü. Geçmişte yerel yönetimler de yeterli nitelikte değildi, böyle çarpık doku çıktı ortaya. İstanbul, Ankara, İzmir gibi sanayileşmenin olduğu ve nüfusun göç ettiği illerde de buna benzer kentsel dönüşüm organizasyonuna ciddi manada ihtiyaç var ama Samsun en fazla ihtiyacı olan şehirlerden biridir. Canik ve İlkadım ilçelerinde neredeyse tüm mahallelerimizin dönüşüme ihtiyacı var. Şehrimizde dönüşüme tabi tutulmaması gereken o kadar az yer var ki dönüşüme Samsun merkezden başladık. Saathane, Subaşı, Anakent gibi kentsel dönüşümlerle şehri yeniden inşa ediyoruz."

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen de evlerin sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bizimle sözleşme imzalayan vatandaşlarımızın hepsini topladık, elimizdeki rezerv konutları hemen kendilerine verelim istedik. Proje kapsamında Canik Yeni Mahalle'de 2020'de başlanan 29'u ticari bağımsız alan olmak üzere 707 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilecek." açıklamasında bulundu.

Hak sahiplerinden Kibar Yıldırım ise yıllardır Soğuksu Mahallesi'nin dönüşümünü beklediklerini vurgulayarak, "Çok şükür Allah'a, bugünleri de gördük. Depreme dayanıklı binalar yapıldı. Çok kaliteli ve güzel daireler yapılmış, gezip gördük. 6. kattan istiyordum, Allah gönlüme göre verdi ve 6. kattan kura çıktı." diye konuştu.





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