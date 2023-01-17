Samsun'da kentsel dönüşüm konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da kentsel dönüşüm konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

AA

Samsun'da kentsel dönüşüm konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Samsun'un Canik ilçesinde işlemleri tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının kura çekimi yapıldı.

Riskli alan ilan edilen Soğuksu Mahallesi'ndeki hak sahipleri için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Yeni Mahalle rezerv alanında yaptırılan konutlardan 79'unun teslimi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, Canik Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Samsun'da 2,5 yıl önce göreve başladığı andan itibaren kendisini çok yoğun kentsel dönüşüm çalışması içinde bulduğunu söyledi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından üretilen konutların temelinin 2020'de atıldığına işaret eden Dağlı, "2 yıl içinde 550'nin üzerindeki nitelikli konutun teslimini yapıyoruz. Bu, gerçekten hızlı bir çalışma. Toybelen Mahallesi'nde Gülsan Sanayi Sitesi'nin dönüştürülmesi ile ilgili temel atılmıştı, çalışmaları devam ediyor." dedi.

Sadece Canik ve İlkadım ilçelerinde değil, tüm ilçelerde kentsel dönüşüme dönük konut yapımının sürdüğüne dikkati çeken Dağlı, "Bir taraftan arsa temini, bir taraftan inşaatlar, bir taraftan da anahtar teslimi yapılıyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı konutların sağlıklı olması gerekiyor. Ulaşabilir ve şehir merkezlerinde bulunması, yeşil alanlarının ve sosyal donatılarının olması lazım. Kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde bu olanakları halkımıza en güzel şekilde sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin merkezi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız buraya gelirken yemedi, içmedi başını sokacak yer yapma telaşına düştü. Geçmişte yerel yönetimler de yeterli nitelikte değildi, böyle çarpık doku çıktı ortaya. İstanbul, Ankara, İzmir gibi sanayileşmenin olduğu ve nüfusun göç ettiği illerde de buna benzer kentsel dönüşüm organizasyonuna ciddi manada ihtiyaç var ama Samsun en fazla ihtiyacı olan şehirlerden biridir. Canik ve İlkadım ilçelerinde neredeyse tüm mahallelerimizin dönüşüme ihtiyacı var. Şehrimizde dönüşüme tabi tutulmaması gereken o kadar az yer var ki dönüşüme Samsun merkezden başladık. Saathane, Subaşı, Anakent gibi kentsel dönüşümlerle şehri yeniden inşa ediyoruz."

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen de evlerin sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bizimle sözleşme imzalayan vatandaşlarımızın hepsini topladık, elimizdeki rezerv konutları hemen kendilerine verelim istedik. Proje kapsamında Canik Yeni Mahalle'de 2020'de başlanan 29'u ticari bağımsız alan olmak üzere 707 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilecek." açıklamasında bulundu.

Hak sahiplerinden Kibar Yıldırım ise yıllardır Soğuksu Mahallesi'nin dönüşümünü beklediklerini vurgulayarak, "Çok şükür Allah'a, bugünleri de gördük. Depreme dayanıklı binalar yapıldı. Çok kaliteli ve güzel daireler yapılmış, gezip gördük. 6. kattan istiyordum, Allah gönlüme göre verdi ve 6. kattan kura çıktı." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi masa tenisi takımı bölge 4'üncüsü oldu
YEREL HABERLER Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesi masa tenisi takımı ...
Samsun'da akaryakıt istasyonundaki minibüste çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Samsun'da akaryakıt istasyonundaki minibüste çıkan ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini tekrar sahneleyecek
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Bafra Belediyesi, sıfır atık belgesi almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi, sıfır atık belgesi almaya hak ...
Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla ...
Samsun'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 ...
Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Samsunspor'a ek gelir sağlayacak "Taraftar Çayı"nın ...
Samsun'da 70 yaşındaki kadın 10 yıldır iki kursa gidip kendini geliştiriyor
YEREL HABERLER Samsun'da 70 yaşındaki kadın 10 yıldır iki kursa ...
TKDK Samsun İl Koordinatörü Özbey, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
YEREL HABERLER TKDK Samsun İl Koordinatörü Özbey, AA'nın yılın ...
(Görüntülü) SAMSUN&#039;DA 4 KATLI BİNADA YANGIN; 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN; 6 ...
Samsun'da 4 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Para okçulukta Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Para okçulukta Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, ...
Samsun Valisi Zülkif Dağlı hurma soyma makinesi yapan "mucit kardeşleri" kabul etti
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı hurma soyma makinesi yapan ...
Samsun'da 110 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 110 bin makaron ele geçirildi
Samsun'da hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araçla kamyonun çarpışması ...
Samsun'da suç aydınlatma oranı yüzde 94,76 olarak açıklandı
YEREL HABERLER Samsun'da suç aydınlatma oranı yüzde 94,76 olarak ...
Samsun'da 2022'de 29 bin 891 evcil hayvan kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 2022'de 29 bin 891 evcil hayvan kayıt ...
Samsun'da Çakallı Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi
YEREL HABERLER Samsun'da Çakallı Jandarma Karakol Komutanlığı ...
Kış kuraklığı Kızılırmak Deltası için risk oluşturuyor
YEREL HABERLER Kış kuraklığı Kızılırmak Deltası için risk ...
Taksicilik yapan eşi vefat edince direksiyonun başına geçti
YEREL HABERLER Taksicilik yapan eşi vefat edince direksiyonun başına ...
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaçan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaçan ...
Okçuluk Salon Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER Okçuluk Salon Milli Takım Seçme Yarışması Samsun'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.