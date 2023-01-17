Tramvaylarda "diploma" ile "motosiklet kaskı" bile unutuldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da yolcuların raylı sistem araçlarında unuttukları arasında lise ve üniversite diploması, motosiklet kaskı, kredi ve kimlik kartı gibi eşyalar yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Raylı Ulaşım Sistemi (SAMULAŞ) İşletmeler Müdürü Fatih Arlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tramvaylarda vatandaşların en çok cüzdan, kimlik ve kredi kartlarını unuttuğunu söyledi.

Tramvaylarda unutulan eşyalar arasında lise ve üniversite diploması ve motosiklet kaskının da olduğu dile getiren Arlı, şunları kaydetti:

"2022 yılında tramvaylarımızda unutulan 1307 eşyanın 401 tanesini vatandaşlarımızdan gelen geri bildirim üzerine teslim ettik. Kişisel eşyalar arasında öğrenci diplomaları ve motosiklet kaskı var. Kıyafetler de unutulan eşyalar arasında yer alıyor. Teknolojik eşyalar arasında ise tabletler, telefonlar ve kol saatleri en çok unutulanlar arasında. 1 yıl içinde herhangi bir sahibi çıkmayan ürünlerin istiflenmesi yapıldıktan sonra hayır kurumlarına veriyoruz. Bağışlamadan önce bu eşyaları 1 yıl boyunca kendi depomuzda muhafaza ediyoruz."​​​​​​​





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