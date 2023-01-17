Samsun'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Başarı Sokak Özgür Apartmanı 3. katta yalnız yaşayan Saygın Tiryakioğlu'dan (45), uzun süre haber alınamaması üzerine polisten yardım istendi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Tiryakioğlu'nu hareketsiz halde buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Tiryakioğlu'nun cenazesi, sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.