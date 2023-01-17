Samsun'da yol kenarındaki kovanın içinde silah bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım İlçesinde polis ekipleri yol kenarındaki bir kova içinde silah buldu.

Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir köfte tezgahı yanında bulunan kovanın içine kavgadan kaçan kişi veya kişilerin bir cisim attığı yönündeki ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede kova içinde tabanca bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından muhafaza altına alınan silah, inceleme için Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'na götürüldü.

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