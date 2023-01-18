Ladik'te Yetişkinler Türk Müziği Korosu ilk konserini verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde oluşturulan koro, ilk konserini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde uygulanan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Ladik ilçesinde vatandaşların katılımıyla koro oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından oluşturulan Yetişkinler Türk Müziği Korosu, iki ay yaptıkları çalışmalarını konser ile taçlandırdı.

Akpınar Fen Lisesi konferans salonunda şef Oğuzhan Onurlu yönetimdeki konser, ilgiyle takip edildi.

Konsere katılan Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Onurlu'ya plaket verdi.



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