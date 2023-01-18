"Aşık Obalı"nın şehit Eren Bülbül için yaktığı ağıt duygulandırdı

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SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Samsun'da aşıklık geleneğini "Aşık Obalı" mahlasıyla devam ettiren Mustafa Bilir, şehit Eren Bülbül için ağıt yaktı.

"Bir bülbül gelip kondu, Maçka'da gül dalına/ Yüreğiyle can kattı, al bayrağın alına/ Sarı saçları kaldı, Köprüyanı başında/ Eren'imi vurdular, daha on beş yaşında" dizeleriyle başlayan ağıtına, "Eren'in Türküsü" ismini veren Bilir, sazıyla birlikte seslendirdiği ağıtı Maçka'da Eren'in annesi Ayşe Bülbül'e dinletti.

Şehit Eren Bülbül'ün kabrini ve evini de ziyaret eden Bilir, bu anların görüntülerine türkü için hazırlanan klipte yer verdi.

"Yıkama gömleğimi, kefene su tutulmaz/ Ağlama anacığım, şehitler unutulmaz/ Al habu yeleğimi, sakla Türkiye'm sakla/ Memleket denildiğinde Erenler gelir akla" dizeleriyle devam eden ağıt dinleyenleri duygulandırdı.

Bilir, AA muhabirine, Türk milletinin hafızasında pek çok kahramanın bulunduğunu Eren'in de bu kahramanlardan biri olduğunu söyledi.

- "O sarı saçı, mavi gözü ve siyah yeleğiyle hep gözümün önündedir"

Eren'in şehit edilişinin ardından ortaya çıkan hikayesinin, "Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın" sözlerinin herkes gibi kendisini de çok etkilediğini anlatan Bilir, "Trabzon Ortahisar Belediyesinin açmış olduğu bir türkü yarışması vardı. Oraya bir türkü hazırlamak istedim. Aklıma hemen Eren geldi. Bir buçuk yılı geçti, o zaman sözleri ve müziğini yazdım. Nasıl Ulubatlı Hasan varsa, Nene Hatun varsa, Seyit Onbaşı varsa, Battal Gazi varsa milli kodlarımızda sembol isimlerinden, Eren de böyle bir delikanlı. O sarı saçı, mavi gözü ve siyah yeleğiyle hep gözümün önündedir. Bu eserimizi, bu ağıtımızı milletimize emanet etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Eren'in memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gittiğini, annesi Ayşe Bülbül'le görüştüğünü ve sazıyla ağıtını ona seslendirdiğini söyleyen Bilir, şöyle devam etti:

"Maçka'da Eren Bülbül’ün annesi Ayşe annemizle beraber kayıtları yaptık. İnanın çok hüzünlü, çok duygulu saatler geçirdik. O siyah yeleği beni çok etkilemişti, türküde de kullandım. Ayşe annemize söylediğimde elbiselerini indirdi, yeleği de indirdi, onu da öptüm. Hani babamın, annemin elini öpüyormuşçasına o yeleği öptüm gerçekten."

- "Eren'in Türküsü bu milletin kalbinde yaşayacaktır"

Eren Bülbül'ün artık milli duyguları ifade eden bir sembol haline geldiğini ifade eden Bilir, "Ayşe anne Türkiye'nin annesi. O kadar büyük bir gururla anlattı ki Eren'in hikayesini. Tabii ki hiçbir anne evladının ölmesini istemez. Yeri zamanı geldiğinde canımızı da evladımızı da kardeşimizi de eşimizi de vatan savunması için ve bu ülkeyi var eden değerlerin yaşaması için gözümüzü kırpmadan veririz. Ümit ediyorum ki Eren'in Türküsü bu milletin kalbinde yaşayacaktır." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da Samsunlu bir ozanın sazından, sözünden Şehit Eren Bülbül için yakılan ağıtın kendisini çok etkilediğini belirtti.

Samsun'da aşıklık geleneğinin sürdürüldüğüne işaret eden İpekdal, "Şehitlerimiz bu toprakları bize vatan kılan kahramanlardır ve onların unutulması en önemli kaybımız olur." diye konuştu.

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