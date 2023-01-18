Samsun'da devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Emirhan K'nin (20) kullandığı 39 SS 701 plakalı otomobil, Belediyevler Mahallesi'nde 3 metrelik yükseklikten Büyükşehir Belediyesi Balık Hali bahçesine devrildi.

Sürücü ile yanında bulunan Yiğitcan A. (19) ile Kaan Y. (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan otomobilde bulunan gençlerin kaza anında sosyal medya için görüntü çektiği öğrenildi.

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