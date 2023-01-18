Samsun'daki sosyal marketten 11 ayda 5 binin üzerinde ihtiyaç sahibi yararlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren sosyal marketten 11 ayda 5 binin üzerinde ihtiyaç sahibinin yararlandığı bildirildi.

SYDV bünyesinde geçen yıl şubat ayında hayırseverlerin bağışlarıyla hizmete açılan beş katlı sosyal marketten ihtiyaçlı aileler kıyafet alabiliyor.

Sosyal markette çocuk, kadın ve erkek tüm yaş kategorilerine yönelik giyim eşyası bulunuyor.

Sosyal marketi ziyaret ederek incelemede bulunan Vali Zülkif Dağlı, gazetecilere, giysilerin tamamının bağışçılar tarafından karşılandığını söyledi.

Sosyal marketin alışveriş mağazası gibi çalıştığına işaret eden Dağlı, ihtiyaç sahiplerinin önceden müracaat etmek suretiyle kendilerine ve ailelerine gerekli kıyafetleri alabildiklerini anlattı.

Mağazadaki ürünlerin kaliteli olduğunu vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerimiz istedikleri yardımları alabiliyor. Aynı mağazalardaki gibi barkod sistemiyle çalışıyor. Verilen ürünleri sistemimizden düşmek suretiyle yenilerini ilave ediyoruz. Bu hafta içinde bir kamyon kışlık giysimiz gelecek. Onları da hemen vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız sosyal marketimizden yararlandı."

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