19 Mayıs ilçesinde yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamu kurumlarında çalışan personele yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Samsun İtfaiye Eğitim Merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Amir Yardımcısı Ercan Kabadayı ve ekibi tarafından 19 Mayıs ilçesinde kamu çalışanlarına yönelik eğitim gerçekleştirildi.



Hükümet Konağı otoparkındaki eğitimde yangın söndürme, yangın anında yapılacaklar, yangın tüplerinin çeşitleri ve hangi durumlarda kullanılacakları konularında teorik ve uygulamalı olarak bilgi verildi.



Eğitim, katılımcılardan oluşturulan yangın söndürme ekibinin eğitim amaçlı yakılan ateşe müdahalesinin ardından sona erdi.





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