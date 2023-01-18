Samsun Çarşamba Havalimanı'nı geçen yıl 1 milyon 228 bin yolcu kullandı

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, geçen yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 1 milyon 228 bin 398 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Samsun Çarşamba Havalimanı'nda geçen yılın aralık ayı yolcu trafiğinin iç hatlarda 89 bin 898, dış hatlarda 9 bin 712 olmak üzere toplamda 99 bin 610 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Aynı ayda havalimanından iç hatlarda 1032 , dış hatlarda ise 102 uçağın iniş kalkış yaptığını belirten Dağlı, "Yük trafiği ise toplamda 882 ton olmuştur. Geçen yılın ocak-aralık döneminde ise toplam yolcu trafiği 1 milyon 228 bin 398, uçak trafiği 14 bin 287, yük trafiği ise 13 bin 30 ton olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.





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