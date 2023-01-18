Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen iki perdelik müzikli oyunu, çocuklar ilgiyle izledi.

Çizgi film karakterlerinin yer aldığı oyunun sonunda çocuklar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

- Kaymakam Atar'dan Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığına ziyaret

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Mahmutbeyli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretinde karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Orhan Çetin, bölgenin asayiş durumu ile sorun ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çalışma büroları ve yemekhanede incelemelerde bulunan Atar, askerlerle de sohbet etti.

Atar, okul servisleri, traktör sürücüleri başta olmak üzere trafik ve asayiş bilgilendirme eğitimlerine önem verilmesini istedi.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız da bulundu.





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