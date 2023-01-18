Süt verimi yüksek jersey ırkı ineklerin sayısı suni tohumlama ile artırılıyor

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SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2021 yılında başlatılan "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düşük bakım maliyeti ve yüksek süt verimi ile öne çıkan jersey ırkı ineklerin suni tohumlamayla sayısının artırıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yürütülen ve dişi sperma ile gerçekleştirilen suni tohumlamanın neticesini vererek jersey ırkı buzağıların doğmaya başladığı belirtildi.

Samsun'da proje kapsamında 1175 ineğe suni tohumlama yapıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların 48'i serbest veteriner olmak üzere 52 personelle yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, jersey ırkının Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak tercih edilen bir ırk olduğunu vurguladı.

Jerseyin tüm iklim koşullarına elverişli ve sütçü bir ırk olduğuna işaret eden Sağlam, şöyle devam etti:

"Bulunduğu ortama kolay adapte oluşu ve küçük cüssesiyle dikkati çekiyor. Düşük bakım maliyeti ve uysal yapısıyla sıklıkla tercih edilen jersey, süt yağ oranı yüksek olması sebebiyle tereyağı ve peynir imalatında tercih edilir. Kilosu diğer ineklere göre daha az olmasına rağmen günlük ortalama 15-18 litre arasında süt verir. Jersey ineklerinden elde edilen süt, yüksek yağ ve yüksek protein içerir. Öyle ki sütünün protein ve yağ oranı neredeyse diğer ırkların iki katıdır. Bununla birlikte yağ ve protein oranları dengelidir. Yüksek yağ ve protein içermesi nedeniyle peyniri ve tereyağı oldukça lezzetlidir."

Sağlam, proje ile jersey ırkının daha fazla yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.





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