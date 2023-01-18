Samsun'da restorasyonu tamamlanan tarihi Çarşı Camisi ibadete açıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Çarşı Camisi, yeniden ibadete açıldı.

Bafra'da 1860'lı yıllarda yığma taş ve ahşap kullanılarak yapılan Çarşı Camisi'nin restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütüldü. Çalışmalar yaklaşık iki yıl sürdü.



Samsun Valisi Zülkif Dağlı, tarihi caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ihtiyaç olan her yerde ibadet mekanlarını hazırlamak zorunda olduklarını söyledi.

Hayırseverlerin de katkılarıyla ihtiyaç duyulan yerlere cami ve mescitler yaptıklarını belirten Dağlı, "Merkez Cezaevinde güzel bir camimiz oldu. İl Jandarma Komutanlığı bahçesine yaptığımız camimiz de ibadete açık. Samsun Sahra Sıhhiye'de de hayırsever vatandaşımızla yapacağımız caminin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın izinleri çıktı." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 2002 yılından bugüne kadar 77 eserin restorasyonunu tamamladıklarını belirtti.

Camilerin müminler için önemli mekanlar olduğunu vurgulayan Ersoy, "Mescitler, müminler için birlik olma yeridir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bafra Çarşı Camimiz müstesna, cemaatin içine sığamayacağı bir ibadet yeri olacaktır. Camimizin cemaati de bereketlenecektir. Huzurunuzda İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Camii'ne, Türk İslam mimarisinin zirve noktası olan Selimiye Camisi'ne selam gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce her ay 1705 aileye kuru gıda dağıtımı yaptıklarını, 389 öğrenci ile 21 yabancı üniversite öğrencisine burs verdiklerini aktardı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Bafra için önem taşıyan Çarşı Camisi'nin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır ve Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de katıldı.





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