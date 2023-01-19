Çarşamba'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet A. (41) idaresindeki 52 KB 073 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi'nde İrfan K'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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