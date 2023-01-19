Samsun'da piyasaya sahte para sürmek isteyen zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheliyi belirlenen adreste yakalayan ekipler, sahte 50 dolarlık 10 banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.İ. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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