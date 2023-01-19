Samsun'da 5 bin 544 kapsül uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçta 5 bin 544 kapsül uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri, İlkadım ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aracı kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta arama yapan ekipler, 5 bin 544 kapsül uyuşturucu içerikli hap buldu.

Araçtaki 4 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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