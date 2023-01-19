AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un acı gününü andı

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 34 yıl önce Samsunspor kafilesinin Malatya deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün deplasmana giderken geçirdiği trafik kazasının yıl dönümünde Samsun'u, futbol camiası ve tüm Türkiye'yi yasa boğan büyük acıyı bir kez daha yaşadıklarını belirtti.

Kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmet ve duayla andıklarını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:



"Türk futbolunun köklü kulüplerinden, kurulduğu günden bu yana büyük Samsunspor taraftarının güçlü desteği ve başarıya gönülden inanan sporcularıyla sayısız başarı ve galibiyet kazanan Samsunspor'umuzun kırmızı-beyaz renklerine siyahı kattığı o acı günü, üzerinden geçen yıllara rağmen hiç unutmuyoruz. Elim kazanın yıl dönümünde ebediyete irtihal eden sporcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına başsağlığı diliyorum."





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