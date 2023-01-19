Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 134,48 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 553 kapsül sentetik ecza hapı, 29,71 gram esrar, 8 sentetik uyuşturuculu sigara, 2 esrarlı sigara, 4 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli emniyete götürüldü.

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