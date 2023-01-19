Samsun'da hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıktı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da vatandaşlar, ocak ayı olmasına rağmen sahilde sıcak havanın keyfini çıkarttı.

Hava sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.

Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda yürüyüş yaptı.

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