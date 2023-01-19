Samsun'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, kendisini polis olarak tanıtarak Hakkari'deki bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.



Hakkari'de yaşayan Z.E'yi telefonla arayan zanlı K.A, kendisini polis olarak tanıttığı mağdura adının terör örgütüyle ilgili olaylarda geçtiğini ve hesaplarının ele geçirildiğini söyledi.



Çeşitli bahanelerle para isteyen K.A'ya inanan Z.E. de banka hesabına bu kişi adına 206 bin lira gönderdi.



Ardından dolandırıldığını anlayan Z.E, polise başvurdu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de K.A'yı kentin Canik ilçesinde yakaladı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.



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