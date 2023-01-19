Samsun'da üç firari hükümlü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, "uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan F.Y. ikametinde, "cinsel istismar " suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.O. (28) ile "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.K. ise caddede yakalandı.

O.K, A.O. ve F.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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