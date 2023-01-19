Para okçulukta Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da sürüyor

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SAMSUN (AA) - Para okçulukta 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da devam ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 22 kulüpten 56 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular, klasik ve makaralı yay kategorilerinde atış yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Semray Taş Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre ara verdiği okçulukta yeniden milli takıma girmeyi hedeflediğini söyledi.

Okçuluğa yaklaşık 25 yıl önce başladığını belirten Özer, "2011 yılına kadar aralıksız devam ettim. Çocuklardan dolayı ara verdim. 3 yıl önce tekrar başladım. Birçok başarı elde ettim. Dünyada ağzı ile ok atan ilk kadın sporcuyum. Türkiye şampiyonluklarım ile Avrupa üçüncülüğüm var." dedi.

Semray Taş Özer'in eşi ve antrenörü Alparslan Özer ise eşinin milli forma için mücadele ettiğini dile getirerek, "Hem evde hem sahada eşime yardımcı oluyorum. Eşim önceden ağzı ile ok atıyordu. Bir aparat yaptım, sonrasında eliyle atmaya başladı. 2009'da aparatı yaptıktan sonra iki yıl güzel başarılar elde ettik. Sonra çocuklar nedeniyle ara vermek zorunda kaldı." diye konuştu.

Müsabakalar, yarın sona erecek.





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