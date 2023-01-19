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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ı ziyaret etti.

İpekdal, ziyarette ilçe kütüphanesinin durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili Zaman'a bilgi verdi.

Zaman, İpekdal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

İpekdal da misafirperverliğinden dolayı Zaman'a teşekkür etti.

Ziyarette Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mithat Malat da bulundu.


- Kavak SYDV'de 2023 yılının ilk toplantısı yapıldı

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetince yeni yılın ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya Kaymakam Faruk Atar başkanlık yaptı.

Yardımları sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Atar, "Devletimiz şehit aileleri, gazi ve ihtiyaç sahiplerini önemsiyor. Bizler de devletimizin temsilcisiyiz. Devletimizin vakfımıza gönderdiği yardımı hak sahiplerine hakkaniyet içinde ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda 18 dosya görüşülerek karara bağlandı.


- Kavak Müftülüğünde 2023'ün ilk personel toplantısı

Kavak Müftülüğünce yeni yılda din görevlilerine yönelik ilk istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde Müftü Yakup Belen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Müftülük Şube Müdürü Halil Ede ile cami ve mescitlerdeki din görevlileri ve müftülük personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Belen'in konuşmasının ardından geçen yıl müftülükçe ve camilerde yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı.

Üç ayların 23 Ocak Pazartesi günü başlaması dolayısıyla cami ve mescitlerin temizlik ve noksanlık yönünden kontrolden geçirilmesini gerektiğini aktaran Belen, din görevlilerinden çocuklara cami alışkanlığı kazandırılması için girişimde bulunmalarını da istedi.

Toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ile duyuruların görüşülmesinin ardından sona erdi.


- Kavak'ta "Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği" eğitimi

Kavak'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) iş birliğinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ziraat teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ziraat yüksek mühendisi Hicran Çıkış Kanca ve Kavak YEG Derneği Müdürü Ebru Akman, 35 çiftçiye bilgi verdi.

Eğitimde tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi, sağlıkta kullanımı ve yetiştiriciliği ve pazarlanması ile DOKAP projeleri konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.


- Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaretler

Eğitimci Yazar Nevzat Ocak ve Avrupa Türk İşadamları Konseyi Karadeniz temsilcisi Vedat Altınsoy, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Dördüncü kitabı "Şerife Bacı"yı yayımlayan Ocak, kitap hakkında bilgi verdi.

Özdemir, her zaman yazar, şair ve sanatçıların yanında olduğunu vurgulayarak, "En kısa sürede ilçemizin tarihini anlatan kapsamlı bir eseri bekliyoruz. Ziyaretlerinden ötürü kendisine teşekkür ederim." dedi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Altınsoy da Özdemir ile Havza OSB'nin tanıtımı ve ilçenin gelişimi için yapılabilecek iş birliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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