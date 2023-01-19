Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi inşaatını inceledi

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı devam eden Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi inşaatında incelemede bulundu.

Demir, burada yaptığı açıklamada, Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi inşaatın yüzde 60'ının tamamladığı söyledi.



Bunun çok önemli bir proje olduğunu belirten Demir, "7'den 70'e herkesin denize karşı kendini mutlu hissedeceği çok güzel bir proje. Biz kitap kafe diyoruz ama bunun çok ötesinde bir şey. Ortada sanat bloğu var. Söyleşilerin, konferansların yapılacağı bir yer. Bir binada kütüphane üzerinde belediyenin işleteceği bir yer. Sosyal, kültür hayatımıza müthiş bir eser kazandırıyoruz. İnşaatımız yüzde 60'a yaklaştı. Bu yıl içinde tamamlayıp halkımızın kullanımına açacağız." ifadelerini kullandı.





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