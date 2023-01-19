Samsunspor'un acı günü unutulmadı

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 34 yıl önce Samsunspor kafilesinin Malatya deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zülkif Dağlı mesajında, 20 Ocak 1989'da Samsunspor'un Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ile takım otobüsü şoförü Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Türk futbol tarihinin en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçen kazanın sadece Samsunspor'a gönül verenlerin değil, tüm spor camiasının ve futbolseverlerin hafızalarında yer ettiğini anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inandığımız Samsunspor, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacaktır. Gençlik ve spor kenti olan şehrimizde büyük taraftarıyla bizleri gururlandıran Samsunspor'umuzun kazandığı her başarı göğsümüzü kabartmakta, yeni galibiyetler için umut vermekte, heyecan uyandırmaktadır. Yüreğimizi yakan kazayla hayatlarını kaybeden Samsunsporlu kardeşlerimi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."

Yusuf Ziya Yılmaz ise 20 Ocak 1989'un Samsunluların yüreğinde büyük acıların yaşandığı tarih olarak yer aldığını vurguladı.

Kazanın tüm Türkiye'yi yasa boğduğuna işaret eden Yılmaz, "Acısını hala içimizde yaşadığımız bu elim kazadan sonra Samsunspor'umuz, manevi

olarak çok yıpranmıştır. Kırmızı-beyaz takımımız renklerine bu kazadan sonra siyah eklemiş, büyük acının izleri formamızda unutulmamak üzere taşınmaya başlanmıştır. Elim kazada hayatını kaybeden, kalbimizde unutulmaz yeri olan futbol şehitlerimizi ve ebedi hayata irtihal etmiş Samsunspor'a gönül vermiş herkesi rahmetle anıyorum." açıklamasında bulundu.

Mustafa Demir de tarifsiz acının yaşandığı kazanın 34. yılında, hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve dua ile anarak, "Samsunspor bizim için birlik ve beraberliğin, azmin, tutkunun, acının, sevincin sembolüdür. Samsunspor'umuzun bu acı gününü aradan geçen yıllara rağmen unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.





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