Samsun'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çift yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki karı koca yaralandı.
S.Y. idaresindeki 55 KJ 829 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden T.G'nin kullandığı 28 K 5471 plakalı tıra çarptı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan eşi M.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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