Samsun'da gümrük kaçağı cep telefonu ile aksesuarlar ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ile aksesuarlar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 19 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile kılıf, kulaklık, şarj aleti, ekran koruyucudan oluşan 605 cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ş.A. emniyete götürüldü.

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