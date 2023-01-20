Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki evden hırsızlık yapan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Fırtına 1. Sokak'ta İstanbul'dan evine dönen Fevzi M. ile Altınyaprak Mahallesi Konut Sokak Eski Tekel Evleri B Blok'ta Cevdet Ç, polise evlerinden televizyonlarının çalındığını ihbarında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Polis, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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- Kavak'ta TÜBİTAK 4006 Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4006 Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen toplantıda AR-GE biriminden Mesut Altıngöz sunum yaptı.

Altıngöz, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının temel ve orta öğretimde bilim kültürünün gelişmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları, mesleki eğitim merkezleri ve BİLSEM'lerde TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinlikler olduğunu kaydetti.





- Alaçam'da tekvando kuşak sınavı yapıldı

Alaçam ilçesinde tekvando kuşak sınavı gerçekleştirildi.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Mustafa Yasir Aksoy koordinesinde Alaçam Spor Salonu'nda yapılan sınava 32 sporcu katıldı.

Sınavda sarı ve yeşil kuşak sınavını başarıyla geçen sporcular, bir üst kuşağa geçti.

Sınavın ardından sporculara belgeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Türkiye Taekwondo Federasyonu Samsun Komite Başkanı Hakan Emirzeoğlu ile Aksoy tarafından verildi.





- Brezilyalı İngilizce öğretmeni, "İngilizce konuşmaları etkinliği" için Salıpazarı'nda

Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Hosting International with Friends Projesi kapsamında gerçekleştirilen "İngilizce konuşmaları etkinliği"nde Brezilyalı İngilizce öğretmeni Monica Colodeti, öğrencilerle bir araya geldi.

Samsun'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Colodeti, eğitim öncesinde Karacaören Şelalesi, Asma Köprü ve tarihi Alan Camisi'ni gezdi.



Daha sonra Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle İngilizce konuşmaları etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, Colodeti'ye merak ettikleri soruları sorarak, İngilizce'yi kullanma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.





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