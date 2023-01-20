Kısıtlı ekipmanla seçmelere hazırlanan paralimpik okçu, milli takımı hedefliyor

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SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Aydın'da yaşayan 36 yaşındaki Musa Mıcık, kısıtlı imkanlarla hazırlanarak geldiği okçuluk seçmelerinde başarılı olarak paralimpik milli takımına girmeyi hedefliyor.

Mıcık, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması'na katıldı.

Musa Mıcık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kaldığını, spor hayatına 2002 yılında basketbolla başladığını söyledi.

Aydın'da bireysel olarak antrenman yaptığını belirten Mıcık, çok fazla antrenman fırsatı bulamadığını dile getirdi.

Okçuluğun biraz masraflı bir spor dalı olduğunu aktaran Mıcık, "Kısıtlı ekipman, kısıtlı antrenmanla milli takım seçmelerine geldim. İyi malzeme ve iyi antrenman sahası bulursam çok daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum." dedi.





- "Okçuluk çocukluktan beri hayalim"

Antrenman için atış yapacak yer bulamadığını anlatan Mıcık, şöyle devam etti:

"Antrenmanları evimin düz olan çatısında yapıyordum. Kendime ait tatemilerden oluşturduğum hedefim vardı. Kısa mesafede 5 metreden antrenman yapıyordum. Şimdi evi de taşıdım. Artık antrenman yapacağım hiçbir yer yok. Hayalim milli takıma girebilmek ama bunun için ne yeterli ekipmanım ne de antrenman alanım var. Düzenli antrenman yapabilmek için 70 metre uzunluğunda bir saha olması gerekiyor."

Hala taksitle aldığı ekipmanları kullandığını belirten Mıcık, "Okçuluk çocukluktan beri hayalim. Okçulukla tanıştıktan sonra kendi yayımı, malzemelerimi taksitle aldım. Aynı malzemelerle devam ediyorum ama artık bu malzemelerin hiçbiri bana yetmiyor." ifadelerini kullandı.

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