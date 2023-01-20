Terme'de "Griden Beyaza Başarı" semineri düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi tarafından, sınavlara girecek öğrencilere yönelik "Griden Beyaza Başarı" semineri gerçekleştirildi.

Terme Belediyesince Belediye Kültür Merkezi'nde "Gri Koç" adıyla tanınan Gökhan Müftüoğlu'nun katılımıyla seminer düzenlendi.

Seminerde sınavlara girecek öğrencilere moral ve motivasyonlarını artırmaları ile hedefleri konusunda yönlendirici başlıklar ele alındı.



Müftüoğlu, öğrencilere sınava hazırlık süreci, zamanın verimli değerlendirilmesi ile ilgili bilgi verdi. Müftüoğlu, öğrencilerle sohbet eşliğinde seminer verdi.



Seminere Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile öğrenci ve velileri katıldı.

Program sonunda kitabını imzalayan Müftüoğlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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