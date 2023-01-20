19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezinden Türk müziği konseri

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SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi tarafından Türk müziği konseri düzenledi.



Müzik öğretmeni Sevim İrmiş Engizli'nin şefliğinde müzik öğretmenleri Dilek Özel Kalkan ve Burak Şahin'in yönetiminde çalışmalarını tamamlayan 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu, konser gerçekleştirdi.

19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen konseri 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ile vatandaşlar ilgiyle dinledi.







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