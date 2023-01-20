Samsunspor kafilesinin 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler, kaza yerinde anıldı

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SAMSUN (AA) - Samsunspor Futbol Takımı'nın 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenler, kazanın meydana geldiği yerde anıldı.

Havzalı Şirinler Grubu Başkanı Emre Aysan, anma programında yaptığı konuşmada, 34 yıl önceki kazanın Türk sporunun yasa boğulduğunu hatırlattı. Kazanın meydana geldiği 20 Ocak gününü unutmayacaklarını ifade eden Aysan, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz. Burada kazayı unutturmayacak ve kazalara karşı duyarlılığı artıracak bir anıt yapılmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, kaza yerine çiçek bırakıldı.

Anma programına Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Genç Kızılay Havza İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu ile vatandaşlar katıldı.





- 34 yıl önceki kaza

Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesinin bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da eklemişti.





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