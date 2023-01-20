Para okçulukta Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da sona erdi

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SAMSUN (AA) - Para okçulukta 2023 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Samsun'da sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 22 kulüpten 56 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular, klasik ve makaralı yay kategorilerinde atış yaptı.

Beş gün süren yarışma sonucunda milli takım havuzuna w1 kategorisinde kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Nil Mısır; erkeklerde ise Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu ve Nihat Türkmenoğlu seçildi.

Klasik yayda ise kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Mervenur Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Yağmur Şengül ve Özlem Hacer Kalay (ferdi); erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Sadık Savaş ve Yavuz Papağan ile Sakarya Cim Ok Spor Kulübünden Ensar Yılmaz ve Alptekin Köprülü (ferdi) milli takım havuzuna girmeyi başardı.

Makaralı yayda kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Sevgi Yorulmaz, Büşra Fatma Ün ve Öznür Cüre; erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Erdoğan Aygan, Murat Turan ve Bülent Korkmaz ile Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübünden Kenan Babaoğlu başarı sağladı.





- Gazi Binbaşı Alptekin Köprülü de seçilenler arasında

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter kazasında gazi olan Binbaşı Alptekin Köprülü de doktorların tavsiyesiyle 10 ay önce başladığı okçulukta, milli takım havuzuna seçilme başarısı gösterdi.





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