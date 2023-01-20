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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da geçen yıl 64 bin 675 ton su ürünü avlandı

AA

Samsun'da geçen yıl 64 bin 675 ton su ürünü avlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da geçen yıl deniz ve iç sularda 64 bin 675 ton su ürününün avlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un stratejik konumu, limanları, balıkçı barınakları, modern balıkçı tekneleri, kalifiye elemanları, baraj ve lagün gölleriyle su ürünleri potansiyeli yüksek bir kent olduğuna işaret etti.

Samsun'un altyapı, işleme, depolama ve aracılık hizmetleri bakımından da önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Samsun, konumu ve Karadeniz'e kıyısı dolayısıyla bir yandan liman kenti olarak ticari değer taşırken, aynı zamanda sadece denizi değil, akarsuları, gölleri ve suni tesisleriyle su ürünleri potansiyeli bakımından her geçen gün iç ve dış pazarlarda daha fazla pay ve söz sahibi olan bir tarım kentidir. 2022 itibarıyla deniz ve iç sularımızda avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı 64 bin 675 tondur. Aynı alanda yetiştiricilik yoluyla elde edilen deniz ve iç su ürünleri miktarı ise 10 bin 778 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam üretiminin önemli kısmına denk gelen bu rakamlar, bizim için hala artırılabilir ve yeni hedefler konulabilir olsa da azımsanacak düzeyde değildir."

Sağlam, su ürünleri üretim miktarı yükselirken tarımsal üretimin her alanında olduğu gibi desteklemelerinin de önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, "Geçen yıl geleneksel kıyı balıkçılığı desteklemeleri kapsamında 374 deniz ve iç su teknesine 476 bin 450 lira ödeme yapılmıştır. Su ürünleri yetiştiricilik desteklemeleri kapsamında da 20 üreticimizin toplamda 5 bin 104 ton üretimine 6 milyon 128 bin 628 lira destekleme ödemesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl denetimlerin de aralıksız sürdürüldüğünün altını çizen Sağlam, bu kapsamda 2 bin 747 denetimden 86'sında toplam 384 bin 700 lira para cezası uygulandığını aktardı.

Samsun'da lagün ve göllerde balıklandırma faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Sağlam, "Toplamda 2 milyon 524 bin pullu sazan suya bırakılarak 13 gölet balıklandırılmıştır. Ayrıca iç sularımızı tehdit eden istilacı tür ile mücadele kapsamında Türkiye'de ilk defa bir proje geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır. DOKAP tarafından desteklenen bu proje ile toplam 25 balıkçıya biner pinter ağı ile 80 fanyalı uzatma ağı dağıtılmıştır." açıklamasında bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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