Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

İshaklı Mahallesi Kolbaşı Çıkmazı'nda Sevilay S. (41), henüz belirlenemeyen nedenle A.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Sevilay S, diz kapağına saplanan bıçağın çıkarılması için ameliyata alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





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