Yakakent'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

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SAMSUN (AA) - Yakakent'ten bir heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilçeye kazandırılan hükümet konağından ötürü teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, TBMM'de Bakan Soylu ile bir araya geldi.



Yakakent ilçesine yeni hükümet konağı kazandırılması ve desteğinden dolayı Soylu'ya ilçe halkı adına teşekkür edilen ziyarette, ayrıca ilçe ile ilgili istişarede bulunuldu.



Ziyaretin sonunda Soylu'ya Kıyma tarafından filografi sanatıyla yapılan bir tablo hediye edildi.





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