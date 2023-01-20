Samsun'da karne heyecanı yaşandı

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SAMSUN (AA) - Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla Samsun ve ilçelerinde öğrencilere karneleri verildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Bekdiğin İlkokulu ve Ortaokulu'nu düzenlenen karne dağıtım programına katılarak öğrencilerle sohbet etti, ardından karnelerini dağıttı.

Nayman, öğrencilere tatilin tadını çıkarmalarını tavsiye ederek, "Önümüzdeki tatilde bol bol eğlenin ve kitap okuyun. Sokak hayvanları ile ilgilenin." dedi.

Özdemir de çocukların şimdiden idealleri olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Nayman, Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Erhan, öğrencilere karne hediyesi olarak kitap verdi.

Nayman ve Özdemir, daha sonra öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Havza'da 639 okul öncesi, 1628 ilkokul, 1767 ortaokul, 1927 lise olmak üzere 5 bin 961 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

- Kavak

Kavak ilçesinde okulların yarıyıl tatile girmesi dolayısıyla 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Akbelen Ortaokulu ve Mahmutbeyli İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Faruk Atar, çocuklara hem dinlenmeleri ve hem de bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kavak'ta 17 okulda 3 bin 365 öğrenci ve 370 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Karne dağıtım törenine İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mehmet Dilsiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Müftü Yakup Belen, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile veliler katıldı.





- Salıpazarı

Salıpazarı ilçesi Gökçeli İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Öğrencilerin şiir okumasıyla başlayan tören, karne dağıtımının ardından kitap hediye edilmesiyle son buldu.

​​​​​​​Daha sonra öğrencilere karnelerinin verildiği törene Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile veliler ve öğrenciler katıldı.

- 19 Mayıs



19 Mayıs ilçesi Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu'nda Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun katılımıyla karne töreni düzenlendi.



Civelek ve Topaloğlu, öğrencilerle sohbet ederek, karne heyecanlarına ortak oldu.



Öğrencilere hediyeler vererek tatilde ailelerine yardım etmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Civelek ve Topaloğlu, daha sonra karnelerini dağıttı.





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