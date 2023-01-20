Samsun'da araca silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde tüfekle ateş edilen aracın sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, M.D, M.K, A.Ç. ve V.Ç, aralarında husumet bulunan S.E'nin kullandığı aracı takip ederek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tüfekle ateş açtı.

Başına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan S.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheliler, Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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