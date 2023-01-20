Terme'de öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.



İlçede ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Kaymakam Metin Maytalman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu, çocuklara hediyeler verdi.



Maytalman, "Öğrencilerimiz yarıyıl tatiline giriyor. Biz de onların heyecanına ortak olmak için geldik. Öğrencilerimize karnelerini hediyeleriyle takdim ettik. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz." dedi.





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