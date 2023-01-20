Yakakent'te öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



Kılıç, eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, "Tatilde dinlenirken kitap okumayı da unutmayın. Çocukların hayatları boyunca başarılarının daim olması diliyorum." dedi.

Kılıç, Kıyma ve Şimşek, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.





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