Ayvacık'ta öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay ve Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Ayvacık Merkez Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Çocukların karne sevincine ortak olan Aktay ve Kalaycı, öğrencilere karnelerini dağıttı.



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