Samsun'da "Yesevi'den Taceddin'e Alperen Buluşmaları" programı düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde "Yesevi'den Taceddin'e Alperen Buluşmaları" programı düzenlendi.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nca Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programa katılan Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, Türk gençlerinin ocaklara kazandırılmaları için yönlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Ocakların gençlere kol kanat germesi gerektiğini belirten Bağcı, "Alperen Ocakları ülkemizin en önemli tarihi dönemeçlerinde kritik görevler üstlenmiş, Alperenlik şuuru ile her daim gençlerimizi zehirli akımlara karşı korumayı vazife bilmiştir. Bugün yine içeride ve dışarıda bitmek tükenmek bilmeyen Türk ve İslam düşmanlığına karşı üç tuğu gönderde tutmayı başarmıştır. Güçlenen teşkilatıyla ülkemizin içerideki ve dışarıdaki düşmanlarına karşı sarsılmaz bir duruş sergilemektedir." diye konuştu.

Şair ve televizyon programcısı Serdar Tuncer'in şiir dinletisiyle sona eren programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti ve Büyük Birlik Partisi Samsun teşkilatı üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.