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Alaçam'da öğrenciler karne aldı

AA

Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Alaçam'da öğrenciler karne aldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özkurt, Etyemez Alpaslan Gül İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin karne heyacınına ortak oldu.

Zaman, okul müdürü Ayhan Şahin'den bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.

Zaman, öğrencilere tatil döneminde hem dinlenip hem de bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, iyi tatiller diledi.


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