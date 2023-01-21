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​​​​​​"Kızılırmak Deltası Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı" yapıldı

AA

​​​​​​"Kızılırmak Deltası Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı" yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, ​​​​​​"Kızılırmak Deltası Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası'nın Karadeniz Bölgesi'nde doğallığını koruyabilmiş en önemli sulak alanlardan biri olduğunu söyledi.

Deltanın Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan 56 bin dekarlık alandan oluştuğunu belirten Özdemir, 1998 yılında alanın 21 bin 700 dekarlık kısmının RAMSAR alanı, 2005 yılında ise 5 bin 174 dekarlık kısmının yaban hayatı geliştirme sahası ilan edildiğini anlattı.

Kızılırmak Deltası'nın zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Su kuşlarının dünyadaki üç göç yolundan biri, Kızılırmak Deltası üzerinden geçmektedir. Türkiye'de 487 kuş türü bulunduğu kabul edilmektedir. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ise bugüne kadar 364 kuş türü tespit edilmiştir. Bunlardan 140'ı da deltada üremektedir." dedi.

Deltada dünyada nesli tehlike altında bulunan 24 kuş türünün 15'inin görüldüğünü vurgulayan Özdemir, "Bunlardan bazıları saz horozu, tepeli pelikan, cüce Karabatak, dik kuyruk, şah kartal, turna gibi türlerdir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol çerçevesinde her yıl Kızılırmak Deltası'nda kuş sayımı yapılmaktadır. Aynı zamanda alanda eylem planı çalışmaları kapsamında turna izlenmektedir." diye konuştu.

Özdemir, deltada ilk olarak 2008 yılında yönetim planı oluşturulduğunu dile getirerek, "Bundan önceki yönetim planları 5 yıllık yapılmıştır. İleriki süreçte ise 10 yıllık yapılacaktır. Yönetim planlarının amaçlarından biri, alanın akılcı kullanımıdır. Bu kapsamda yörede yaşayan halk ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yönetim planı süresince belirlenen faaliyetlerin koordineli şekilde yapılması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de delta ile ilgili çalışma yapılırken insan ve doğa arasında denge kurulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın dağınık olarak yaşadığı bu alanların bir kısmının milli parklar, bir kısmının ise RAMSAR alanı olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu yerleşim alanlarının iyi şekilde planlanması, çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerinin korunması açısından önem taşımaktadır. Kızılırmak Deltası'nda doğal hayat var. Yabani hayvanların saldırılarının olduğu yerlerde yerleşim yerlerinin düzenlenmesi, büyükbaş hayvanların sulak alanlarda gece alınıp gündüz beslenmeleri için yeniden salınmasının faydalı olacağını düşünüyoruz."

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Samsun'daki 20 bin mandanın 10 bininin Bafra'da bulunduğuna işaret ederek, "RAMSAR kapsamında yapılması gereken işler var. Bir taraftan yaban hayatını korurken, bölgede yaşayan hayatı da korumalıyız. Vatandaşımız, yabani hayvanların hayvanlarına zarar verdiği şikayetinde bulunuyor. Çiftçimize zarar veriyor diye buradaki doğal hayatı yok edemeyiz ama yıllardır çiftçilik var, bunu da yok sayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ise Kızılırmak Deltası faunasındaki 549 omurgasız türün 4'ünün küresel ölçekte tehlike altında olduğunu kaydederek, "9 amfibi, 7 kurbağa, 2 semender, 14 sürüngen, 2 kaplumbağa, 6 kertenkele, 6 yılan türü tespit edildi. 66 balık türünün barındığı deltada 32 memeli tür kaydedildi." dedi.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emire Elmas da son araştırmalara göre deltada 550 bitki türü bulunduğunu dile getirerek, "Bunlardan 9'u nesli tükenen bitkiler arasında. Kuş topluluğu olduğunu gördüğümüz yerlerde bir o kadar da bitki örtüsü çeşitliliği görmekteyiz." diye konuştu.

Çalıştaya 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.


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